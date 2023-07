President Santokhi: “Volgende week besluit regering over welk kiesstelsel”

President Santokhi heeft zaterdag laten weten dat hij afgelopen week het eindrapport heeft gehad van de voorzitter van de commissie, die belast is geweest met het ontwikkelen van de verschillende kiesstelsels voor Suriname.

“Deze week praten we in de regeringstop erover en volgende week komt op de agenda van de regering voor welk kiesstelsel we gaan. En dan sturen we ons voorstel, onze inzichten naar het parlement”, aldus het Surinaamse staatshoofd zaterdag na de installatie van de Jeugdraad Suriname tegen journalisten.

“Wij willen een kiesstelsel dat goed is voor het land. De president is een voorstander van het one person, one vote beginsel, zodat de stem van een ieder telt in het land”, zei Santokhi.

Hij gaat ervan uit dat De Nationale Assemblee ook allerlei initiatiefvoorstellen heeft ontvangen. Het staatshoofd wijst erop dat het uiteindelijk een feit is dat er 32 stemmen in het parlement nodig zullen zijn om het nieuw kiesstelsel te kunnen goedkeuren.

Ondertussen hebben op 4 juli vijf Assembleeleden (NDP-fractieleden en Edward Belfort van de ABOP) een initiatiefvoorstel ingediend voor wijziging van de Kiesregeling.