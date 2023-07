[INGEZONDEN] – Vanmiddag las ik hier op Waterkant.Net het bericht ‘Bijkans 100 dr- en rr-leden VHP overwegen partij te bedanken‘. Als VHP’er zou ik het ten zeerste waarderen als die ontevreden DR- en RR-leden hun namen bekendmaken. VHP past geen rancune toe tegen mensen die kritiek leveren.

Als DR- of RR-lid mag je zeer zeker kritiek leveren, het is juist goed voor de democratie. Kom openlijk uit met je kritiek dan zal je gewaardeerd worden. Anoniem blijven zal je ongeloofwaardig overkomen. Als RR-lid ben je gekozen door het volk, dan moet je durven openlijk uit te komen.

Op grond waarvan moeten de ministers vervangen worden en wie heeft het beoordeeld dat de genoemde ministers vervangen moeten worden? We kunnen niet van de president eisen om ministers te ontslaan, het is de president die benoemt en ontslaat. En het is zeer ongepast om namen van ministers te noemen die vervangen moeten worden. Naar de familie en de ministers toe is dit zeer onfatsoenlijk.

Als een minister niet voldoet aan de criteria, heeft de president het recht om een minister te ontslaan, natuurlijk in overleg met de desbetreffende minister. Hebben die ontevreden RR- en DR-leden gezorgd voor de kandidaat-ministers en voorgedragen bij de president? Als er een probleem is moet er een oplossing aangedragen worden.

Ik weiger te geloven dat VHP’ers zo onfatsoenlijk zijn tegenover hun eigen partijgenoten. Het lijkt erop dat een persoon of meerdere personen er baat bij hebben om VHP’ers of zelfs niet VHP’ers aan te zetten om de VHP en de president in een kwaad daglicht te stellen. Als het werkelijk onze ontevreden DR-en RR-leden zijn vraag ik ze om met de president te praten.

Idris Naipal