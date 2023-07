Etnel: “Ook in 2015 zei Bouterse dat hij geleerd had uit zijn fouten”

NDP-voorzitter Desi Bouterse had volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel ook bij de verkiezingen van 2015 aangegeven dat zijn partij geleerd had uit de gemaakte fouten tijdens de regering Bouterse 1. Uiteindelijk bleek dat de paarse partij het tussen 2015 en 2020 juist erger heeft gedaan.

“Om in 2019 te merken dat ze ons in de diepste schulden hebben gebracht met een heleboel leningen. Zaken zijn nog steeds niet duidelijk gebracht. In 2015 vond je dus dat je je les hebt geleerd en je hebt vijf jaren de kans gehad om te veranderen, maar je hebt het niet gedaan”, benadrukt de volksvertegenwoordiger.

Etnel voert aan dat de samenleving in 2020 al een duidelijk signaal aan de paarse partij heeft gegeven door deze partij van 26 zetels terug te brengen naar 16 zetels.

Gezien de puinhoop die door de NDP is achtergelaten denkt zij toch niet dat Surinamers het in 2025 weer met de NDP zullen willen proberen. “Ondanks het feit dat de regering Santokhi-Brunswijk het absoluut niet goed doet, zullen ze ook niet zeggen: we gaan het weer met de NDP doen”, aldus de politica.

Bouterse zei dinsdagavond in Ocer dat het enige licht waarop er gewacht wordt, is dat van 25 mei 2025. Hij vroeg nog even geduld. De NDP staat volgens hem in de startblokken om Suriname weer op de rails te krijgen. Ook NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams zei onlangs dat de NDP fouten heeft gemaakt. “Maar we gaan onze fouten herstellen. We hebben ze ingezien”, aldus Abrahams.