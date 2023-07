OPINIE: ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen’

[INGEZONDEN] – NDP ondervoorzitter Ramon Abrahams zegt in een interview met Frans Pinas op Stanvaste Radio dat de NDP een alternatief is voor Suriname. Hij suggereert dat als men in 2025 niet kiest voor de NDP, Suriname ophoudt te bestaan. Ik durf met grote stelligheid te zeggen dat niet Suriname maar de NDP ophoudt te bestaan wanneer Bouterse, de voorzitter van de NDP, voor langere tijd de bak in gaat.

Ramon Abrahams stelt ook dat de leugencampagne die door de toenmalige oppositie gevoerd is mede de oorzaak is dat de NDP de verkiezingen heeft verloren. Grote onzin! De oppositie, tenminste de VHP, heeft geen enkele leugencampagne gevoerd tegen regering Bouterse. Zij zijn zelf de oorzaak van dat ze afgestraft zijn vanwege de vele corruptiepraktijen, het stelen van miljoenen US dollars van het volk en hun ‘Tralala’ gedrag.

Abrahams onderkent dat zijn partij wel degelijk fouten heeft gemaakt en zegt dat de partij klaar staat om deze fouten te corrigeren. Hoe? De NDP heeft onherstelbare blunders gemaakt en die kunnen niet meer gecorrigeerd worden door de NDP. De samenleving is niet vergeten dat Ramon Abrahams als minister van OW in opspraak kwam. Hij liet zijn kantoor op het ministerie voor 650.000 Surinaamse dollars verbouwen zonder openbare aanbesteding.

Voorts liet hij zijn auto voor SRD 154.000 pimpen. Nu slijmt hij bij het volk. Hij vindt dat de samenleving op de NDP stemt. Opgelet: “Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. Laat je niet in slaap wiegen door de mooie praatjes van de veteraan Abrahams, vertrouw een huichelaar niet.”

De NDP’ers, waaronder NDP voorzitter Bouterse, Ramon Abrahams en Ashwin Adhin, die voor de afgang van de NDP gezorgd hebben, zitten nog stevig in het zadel. Het Centraal Politiek Orgaan, (lees Bouterse) heeft besloten dat het hoofdbestuur tot 2027 mag aanblijven. Niet zomaar is de termijn verlengd, er schuilt een addertje onder het gras: Bouterse en de zijnen ruiken de Oil & Gas US dollars.

Het is een publiek geheim dat de jongeren binnen de NDP niet gelukkig zijn dat de paarse veteranen nog stevig in het zadel zitten waardoor de jongeren niet kunnen groeien. Abrahams zegt dat jongeren in Suriname op dit ogenblik niet ge√Įnteresseerd zijn in de politiek. Dat is grote onzin; als je 36 jaar lang met Cetabever geplakt zit in de leiding van de partij, hoe gaan de jongeren dan doorstromen?

Het gekrakeel binnen de NDP zal zorgen voor een paleisrevolutie na de gevangenneming van Bouterse. Vanuit Santo Boma zal de NDP voorman niets kunnen doen, de enige optie voor hem is, een Morrelo roken. Ik herhaal, als de NDP’ers niet oppassen zal de NDP ophouden te bestaan.

Idris Naipal