Morgen is Internationale Kusdag

Op 6 juli is het Internationale Kusdag of Wereld Kus Dag. Het idee achter deze dag is dat dat veel mensen niet stilstaan bij het eenvoudige plezier dat kussen kan geven.

Veel mensen zien kussen slechts als een formaliteit, als een begroeting of als een voorspel voor seks. Maar kussen op zich kan natuurlijk ook heel fijn zijn en is volgens verschillende onderzoekers gezond.

Met kussen verbrand je twee tot zes calorieën per minuut. Bij een tongzoen van 10 seconden wisselen er zo’n 80 miljoen bacteriën van eigenaar. Kussen is goed voor je weerstand en gebit.

Op deze dag worden vaak recordpogingen gedaan van bijvoorbeeld de langste zoen of de meeste kussen. De langste zoen ooit gemeten is bij een stel in Thailand. Liefst 58 uur, 35 minuten en 58 seconden hielden ze de lippen op elkaar.