Criminelen overvallen slachtoffer in slaap en beroven tas

De 32-jarige S.D. is dinsdagnacht rond 02.00u tijdens diepe rust in zijn woning aan de Wederzorgweg in Suriname overvallen en beroofd van zijn tas, inhoudende 500 SRD en een mobiele telefoon.

Volgens het slachtoffer gaat het om twee rovers, maar vanwege het feit dat de kamer donker was kon hij niet uitmaken hoe ze eruit zagen. Beide waren gekleed in zwart en hun gezicht was bedekt met zakdoeken. Een van de verdachten was gewapend met een revolver.

Ze hebben de voordeur geforceerd en toegang tot de woning verschaft. Vervolgens hebben ze de slaapkamerdeur van het slachtoffer ingetrapt. Hij werd in zijn slaap aangevallen en onder schot gehouden.

De tas, die ze hebben meegenomen was naast het bed geplaatst. De verdachten hebben de plaats te voet aangedaan en zijn na hun daad in een bos gerend.

De politie van Latour was na de beroving ter plaatse voor onderzoek van de daders ontbreekt nog elk spoor.