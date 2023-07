ABOP’er Monorath: “Wie niet in het machtscentrum zit, kan niets doen voor het land”

Er is volgens Harish Monorath, juridisch adviseur van vicepresident Ronnie Brunswijk, geen enkel voordeel voor zijn partij en partijvoorzitter om nu de stekker te trekken uit de coalitiesamenwerking met de VHP.

“Waarom zou hij een regering die hij zelf heeft geformeerd, opbreken en desavoueren? Welke optie, zegt Brunswijk vaak, is er voor het Surinaamse volk op dit moment dat beter zal zijn dan deze regering?”, benadrukte de advocaat tevens ex-parlementariër in een interview op Stanvaste radio.

Monorath stelt dat het voor politieke partijen en politici belangrijk is om een plaats binnen het machtscentrum te bemachtigen. “Wie niet in het machtscentrum zit, kan niks doen voor het land. Als je iets wilt doen, moet je in de regering zitten. Vanuit de zijkant kan je niks doen”, aldus de politicus.

Monorath stelt dat Brunswijk zich ontzettend veel inzet om het regeringsbeleid op de juiste wijze uit te voeren. Dat de tweede man van het land vaak als boosdoener wordt aangemerkt, kan naar zijn zeggen mogelijk liggen in de manier waarop hij communiceert en de manier waarop hij door de media wordt belicht.

“Ik heb het gevoel dat de media hem op een bepaalde manier belicht en dan lijkt hij op een boeman en alsof hij de regering uit elkaar sleurt. Als er voorstellen komen vanuit Financiën, dan gaat de vicepresident met alles akkoord. Ik heb nooit gezien dat hij gezegd heeft dat hij dit beleid niet ondersteund. Hij zegt steeds: ‘de president is de baas en ik voer de opdrachten uit’. Totdat het hem onwaardig blijkt. Dan gaat hij wel in discussie, maar dan met de president”, aldus de ABOP’er.