Panka vergelijkt Santokhi en Brunswijk met stagiaires; boegeroep teken dat ze niet deugen

“Suriname gaat niet vooruit, omdat het geleid wordt door stagiaires. En wat krijg je op den duur? Boegeroep. Je deugt niet!” Zo reageert NDP-woordvoerder Ricardo Panka wanneer hij een inventarisatie maakt van de afgelopen drie jaren regering Santokhi-Brunswijk.

In de ogen van de NDP-topper zijn president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk niets anders dan stagiaires. Met de verschillende ophopende schandalen en de recent toegekende 50% koopkrachtversterking aan leden van de Surinaamse regering, verbaasd het de NDP’er daarom niet dat het staatshoofd tijdens de Keti Koti-viering op het Onafhankelijkheidsplein is uitgejouwd door het publiek.

De president gaf daar een korte speech maar werd uitgejouwd door het publiek zoals in onderstaand filmpje te zien is. Het is de tweede keer dat de president is uitgejouwd. De laatste keer was in september 2022 tijdens een streetparty van de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon.

De NDP-woordvoerder gaf in een interview op D-TV aan dat leiders er altijd rekening mee moeten houden dat zij niet een target zijn, maar dat zij zich zodanig dienen te gedragen dat het volk respect voor ze blijft hebben. Hij noemde onder andere de gevallen waarbij presidenten van de Verenigde Staten zelf door hun volk zijn uitgejouwd en erger nog schoenen naar hun hoofden geslingerd hebben gehad.

“Het volk vergeet niet wat deze man met het volk doet. Wat doe je met het instituut van het volk? Je slaat alles lam”, aldus Panka. Hij vindt dat het staatshoofd ook respect moet tonen voor het volk alvorens hij respect verwacht naar het instituut van de president.

De Nationale Democratische Partij (NDP) bestaat vandaag 36 jaar. De partij ziet af van feestvieren en kiest ervoor om interactief met haar leden bezig te zijn. Dinsdagavond wordt een kadervergadering gehouden. De partij zal haar leden informeren over de interne partij activiteiten waaronder politieke trainingen en veldwerkzaamheden.

Panka blijft erbij dat de verkiezingen door moeten gaan op 25 mei 2025. Indien dat niet gebeurd, kan hij niet garanderen dat wat de president op 1 juli heeft meegemaakt, niet wederom zal plaatsvinden. “Dan moet hij slechts refereren naar 1 juli 2023. Ik zeg niets meer en niets minder”, aldus de politicus.