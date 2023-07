“De duivel is een leugenaar, zo ook deze regering”

Leerkrachten in Suriname gebundeld in de actiegroep Wi Sa Strey zijn niet te spreken over de 50% koopkrachtversterking die de regering zichzelf heeft gegeven, ondanks steeds beweert wordt dat er geen geld is voor salarisverhogingen van de ambtenaren.

De leerkrachten hebben maandag de school om 10.00 uur verlaten voor een algemene ledenvergadering (alv) in het ABO-gebouw. Zij vinden dat de werkgever bij de recente onderhandelingen heeft gelogen dat er geen geld is.

“Wij moeten voor zes maanden met een extra SRD 2.500 genoegen nemen en zij zegenen zichzelf ondanks tal van privileges met zoveel extra. Zij kunnen zoveel extra krijgen, dus onze eisen kunnen ook ingewilligd worden”, aldus een ontstemde leerkracht. De onderwijsgevenden eisen voedingsbonnen van SRD 5.000 of een koopkrachtversterking van SRD 5.000, een oli karta voor 2 volle tanks per maand en een betere ziektekostenverzekering.

De alv heeft besloten om vanaf vandaag normaal naar school te gaan, maar geen les te geven. De leerkrachten zullen sitdown-acties voeren. De leiding vraagt om “voordat u uit huis gaat, in gebed te gaan, want we weten allemaal dat de duivel een leugenaar is, zo ook deze regering”.

De leiding is voor een gesprek vandaag uitgenodigd door onderwijsminister Henry Ori. Volgens de leerkrachten kan de minister niet veel doen. Het blijft naar hun zeggen bij ‘praten en beloven’ en dat zullen zij niet langer accepteren.