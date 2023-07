Castelen teleurgesteld in Santokhi: “Het lijkt alsof je bezig bent Bouterse te kopiëren”

SPA-voorzitter Guno Castelen zegt teleurgesteld te zijn in het feit dat de Surinaamse president Chan Santokhi zich niet aan zijn woord heeft kunnen houden door daadwerkelijk te doen wat hij tijdens de verkiezingscampagne van 2020 heeft beloofd. Als een voormalige Nieuw Front en V7-combinatie partner heeft Castelen vaker met Santokhi op politieke podia in Suriname gestaan en aangehoord hoe de VHP-topman steeds propageerde af te rekenen met het beleid dat door Desi Bouterse werd gevoerd.

“Geen dingen in kleine kamers en geen friends and family benoemingen. Nu komt je aan de macht en je doet precies hetzelfde wat je voorganger deed. Het lijkt alsof je bezig bent Bouterse te kopiëren”, zei Castelen in een radio-interview.

De ex-parlementariër tevens ex-minister voert aan dat Bouterse in zijn periode als president ook erin slaagde om zowel zijn dochter en zoon op belangrijke functies te plaatsen. Datzelfde gebeurt ook met de kinderen van Santokhi, waarvan de dochter nu leiding geeft aan de Communicatie Unit en de zoon binnen enkele dagen gebombardeerd is tot Consular Agent in Miami.

“Ik zeg niet dat je je zoon en dochter niet aan het werk moet helpen, maar het lijkt alsof we bezig zijn met een oligarchie. Met de koning en de koninklijke familie. Neen, het is een republiek”, stelt hij. Wat de zaak volgens de politicus nog erger maakt, is dat ook vicepresident Ronnie Brunswijk hetzelfde doet.

Castelen stelt dat hij natuurlijk geen naïeveling is door te denken dat alles wat Santokhi in 2020 heeft beloofd daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden. “Maar ik moet zien dat je in de richting van het doel zwemt. Daar heeft hij mij in ieder geval op teleurgesteld”, stelt hij.