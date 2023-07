Bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname is deze auto vanmorgen in het water terecht gekomen. Volgens de bestuurder zou het stuur op slot zijn gevallen waardoor sturen onmogelijk werd.

De automobilist reed over de Cassaveweg in Nickerie toen dit gebeurde. De auto raakte in een bocht van de weg en kwam in het water terecht. De bestuurder wist het voertuig te verlaten.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en verleende assistentie. Er was geen sprake van persoonlijke ongelukken.