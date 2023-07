Van der San: “Concreet nog 21 maanden over om te beslissen over model kiesregeling”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, zegt dat de Surinaamse regering concreet nog 21 maanden over heeft om een beslissing te nemen over welk model kiesregeling er gehanteerd zal worden bij de verkiezingen van 25 mei 2025 in Suriname.

“Je hebt nu wel nog 23 maanden, maar op grond van artikel 85 van de Kiesregeling moet de president de datum van de dag van de stemming bij staatsbesluit kenbaar maken. Daartussen moeten 60 dagen, dus twee maanden, verschil staan. Deze twee maanden moet je consequent altijd aftrekken wanneer je praat over het aanpassen van de Kiesregeling. Het ligt dus simpel nu aan de regering om met een beslissing te komen”, benadrukte Van der San in een interview op Stanvaste radio.

Naar zeggen van Van der San ligt de bal daarom op de speelhelft van de president. Uit zijn ervaring weet hij dat de administratieve procedure die nog na deze beslissing zal volgen, een hele hap van de tijd in beslag zal nemen. “En dan gaan we op gegeven moment in een time-squeeze raken, waardoor we in problemen kunnen komen met het organiseren van de verkiezing”, aldus Van der San.

Er zijn momenteel drie modellen waaruit één zal moeten worden gekozen. Van der San voert aan dat kort na de uitspraak van het Constitutioneel Hof vorig jaar er nog ruimte was om een referendum te houden. Een referendum nu houden, is niet meer mogelijk.

“Om de mening van de Surinaamse samenleving te horen. Maar dan had je concreet de voorstellen moeten presenteren, zodat de mensen een keus konden maken. Nu de regering na bijna 9 maanden nog steeds geen duidelijk standpunt heeft ingenomen over welk model we gaan toepassen, kan je niet plotseling komen met een referendum-verhaal. De regering moet concreet aangeven welk model toegepast zal worden op basis van die uitspraak van het Constitutioneel Hof”, aldus Van der San.

Eerder heeft jurist Jennifer van Dijk-Silos aangegeven dat zij overweegt om een een vordering bij de rechter in te stellen tegen de Staat Suriname en De Nationale Assemblee (DNA). De gewezen voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) vindt dat de president en de parlementsvoorzitter tot nu toe getoond hebben geen enkele moeite te willen maken om een nieuwe Kieswet goed te laten keuren.

Naar zeggen van Van Dijk-Silos is er veel tijd nodig om alle voorbereidingen te treffen voor het houden van een goede verkiezing.