Surinaamse artiest krijgt klapstoel naar hoofd gegooid tijdens optreden in Nederland

De Surinaamse artiest Daninhio, die momenteel in Nederland vertoeft voor optredens, kreeg afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Tijdens een optreden in Rotterdam kreeg de voorzanger van Effe Anders uit Suriname uit het niets een klapstoel naar zijn hoofd gegooid op het podium (filmpje onder).

Daninhio wist het object te ontwijken door snel te ‘dokken’ vertelde hij achteraf in een live video. Hij zegt ook te weten wie de dader is. Het zou volgens hem gaan om een muzikant van wie hij ook een foto deelde. Volgens de zanger is de aanleiding jaloezie en misgunnen.

“Als ik niet gedokt was, was de stoel hard tegen m’n hoofd aangekomen en was ik in het ziekenhuis belandt. Maar ik ben sneller dan een stoel”, vertelt hij op Facebook. Nadat de man de stoel gooide zou hij door het publiek zijn aangepakt.

Daninhio die op het nippertje een visum kreeg om naar Nederland af te reizen, zegt dat hij gewoon doorgaat met optreden, maar security mensen zal inzetten om zijn veiligheid te garanderen.

Bekijk het filmpje hieronder: