Nederlandse juristen gaan bijdrage leveren aan rechtsontwikkeling Suriname

In de tot op de laatste stoel bezette zittingzaal van de Hoge Raad organiseerde de stichting ‘Stichting Vrienden van het Surinaamse Recht’ (SVSR) woensdag haar eerste bijeenkomst. De aanwezigen waren afkomstig uit verschillende juridische geledingen: rechters, advocaten, notarissen, hoogleraren, opleiders, beleidsmakers en juristen uit het bedrijfsleven.

De recent opgerichte SVSR stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling in Suriname en de versterking van de samenwerking op het terrein van het recht tussen Nederland en Suriname. Dit vanuit het besef dat het Surinaamse recht nauw verbonden is met het Nederlandse recht en het recht op de Caribische eilanden van het Koninkrijk. De stichting heeft voor een dienende en ondersteunende gekozen.

President Hoge Raad en Procureur-Generaal

In zijn openingsspeech bedankte voorzitter Aniel Autar de president van de Hoge Raad, prof. mr. drs. Dieneke de Groot, voor het ter beschikking stellen van de zittingzaal en het houden van een toespraak. Ook de Procureur-Generaal, prof. mr. Edwin Bleichrodt sprak de aanwezigen toe.

Mr. De Groot ging in haar toespraak in op de rechtspraak in Suriname. “De onafhankelijke rechtspraak in Suriname houdt zich al decennialang staande onder zeer moeilijke omstandigheden. Daarvoor heb ik waardering en respect. Het bezoek van de procureur- generaal en mij aan Suriname was bedoeld als een uitgestoken hand die de hand van de moed, wijsheid en daadkracht van de Surinaamse rechtspraak aanvat op weg naar verdere samenwerking tussen de rechtspraak van Suriname en Nederland. Het Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Dat is een kader waarbinnen we kunnen overleggen over wat er in samenwerking kan worden gedaan om de rechtspraak in Suriname in het heden en de toekomst verder verankerd te laten zijn in een democratische rechtsstaat in Suriname”, aldus de president van ons hoogste rechtscollege. Ook procureur-generaal Bleichrodt benadrukte in zijn toespraak het nut van samenwerking en gaf zijn visie op de rol die SVSR zou kunnen spelen. Bleichrodt: “De president van de Hoge Raad en ik hebben tijdens ons werkbezoek in Suriname ondervonden hoe waardevol het kan zijn om niet alleen van gedachten te wisselen over de rol van de hoogste rechtscolleges in de rechtsstaat, maar ook om vormen van praktische samenwerking te verkennen. Een voorbeeld van dat laatste is een kennissysteem van de Hoge Raad dat nu ook voor het Hof van Justitie in Suriname te raadplegen is. Met de intentieverklaring van de Hoge Raad en het Hof van Justitie in Suriname is een basis gelegd voor de bestaande betrekkingen tussen beide rechtscolleges. Wij hopen dat de intentieverklaring kan bijdragen aan een diepgaander begrip van het recht en de rechterlijke cultuur in beide landen en dat vormen van samenwerking en dialoog worden bevorderd. En daar kruisen de doelstelling van de stichting Vrienden van het Surinaamse recht en onze intentieverklaring elkaar.”

Autar: “De betrokkenheid van de President en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, zeg maar het juridisch geweten van Nederland, bij de start van de stichting beschouwen wij als een belangrijke ondersteuning van het doel van SVSR en zegt voldoende. Een betere kick-off had mijn bestuur zich niet kunnen voorstellen.”

Ondersteuning uit Suriname

Ondersteuning en waardering voor SVSR kwam ook uit Suriname. Tijdens de bijeenkomst werd een brief van de President van het Surinaamse Hof van Justitie aan het SVSR bestuur voorgelezen. De Surinaamse magistraat schreef onder meer: “Je mag ervan verzekerd zijn dat ik dit initiatief prijzenswaardig vind en een bijzonder warm hart toedraag, mede gelet op het doel dat wordt nagestreefd en de Amici Curiae die erachter staan en hun schouders onder het werk zullen zetten” en “Het Hof verheugt zich erin dat ook de Stichting Vrienden van het Surinaams Recht op alle aspecten en fronten van het Surinaams recht en rechtspraktijk, de rechtsfamilie dichter bij elkaar zal brengen en versterken.”