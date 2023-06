Moslims verdelen vlees in verband met Offerfeest in Suriname

In Suriname is het vandaag een nationale vrije dag in verband met het Islamitische Offerfeest. Het is het tweede Eid-feest in de Islam en wordt gevierd ter nagedachtenis aan profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon uit overgave te offeren voor Allah.

Op deze dag worden door moslims dieren geslacht. Het vlees wordt door hen gegeten maar ook verdeeld onder armen, buren en familieleden.

Bij het slachthuis bij de moskee te Leiding 11 werd het vlees gesneden, verpakt en klaar gezet om te verdelen (foto’s).