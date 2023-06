Aldith Hunkar bezoekt geboorteland Suriname in ‘Firma Erfgoed Overzee’

Voor het eerst in 23 jaar keert presentator Aldith Hunkar terug naar haar geboorteland Suriname, voor het nieuwe seizoen van de EO-serie Firma Erfgoed. In de eerste twee seizoenen heeft zij Nederland doorkruist op zoek naar bijzondere verhalen over ons religieus en cultureel erfgoed. In dit nieuwe seizoen richt Aldith haar blik ‘overzee’, en bezoekt ze religieus en cultureel erfgoed in Suriname, Sint Eustatius en Curaçao.

Keti Koti

Dit nieuwe seizoen staat in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat start op 1 juli 2023. Zo is Aldith op Paasmorgen te gast in de historische Grote Stadskerk van Paramaribo, de Mamakerki.Honderdzestig jaar geleden werd hier groots feest gevierd vanwege de afschaffing van de slavernij: Keti Koti.

De grond van vrije mensen

Ze bezoekt verder bijzondere plekken zoals haar oude basisschool en de historische volkswijk Frimangron, de ‘grond van vrije mensen’. Ook reist ze naar de Jodensavanne, een nederzetting gesticht door uit Europa gevluchte Sefardische Joden in de zeventiende eeuw. De serie vertelt zo hele diverse verhalen. Over de Javaanse Wajangpop en de voormalige plantage Golden Rock, over vrijheidsstrijders Tula en Sablika en de muzikale traditie Tambù.

Nederland in een tropenjasje

Aldith Hunkar: “Suriname en de eilanden Sint-Eustatius en Curaçao zijn Nederland in een tropenjasje. Het erfgoed ligt daar voor het oprapen. Het zit in de cultuur, samenleving en taal. En bijvoorbeeld in gebouwen; de bouwstenen voor fundamenten van oude panden komen rechtstreeks uit Nederland. We weten steeds meer over ons slavernijverleden en kolonialisme, mede door de Black Lives Matter-beweging. Dit derde seizoen van Firma Erfgoed helpt je om er nog meer over te leren. Op welke manier zijn wij en de mensen uit deze landen gelinkt? Wie had de macht? Hoe werkt dat door tot nu? Door Firma Erfgoed Overzee heb ik veel nieuwe dingen geleerd. Om op zo’n manier nog nauwer betrokken te raken bij het allermooiste deel van de wereld is een enorm geschenk.”

‘Firma Erfgoed Overzee’ is te zien vanaf 7 juli 2023, een paar dagen na de start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Aflevering 1 begint om 22.15. de overige drie afleveringen zijn te zien vanaf 22.05. Altijd bij de EO op NPO 2.