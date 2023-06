Oud-voetballer en overlevende SLM vliegramp De Haan veroordeeld voor handel in drugs

Oud-voetballer Radjin de Haan is vandaag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer handel in en bezit van drugs.

De 53-jarige De Haan, die als 19-jarige de grootste vliegramp in Suriname in 1989 overleefde, kwam tevoorschijn in een groot onderzoek naar het versturen van drugs en ketamine in postpakketten. De Haan zou daarbij een prominente faciliterende rol hebben gehad volgens de officier van justitie.

De Haan maakte in 1989, als jongste lid (19), deel uit van het Kleurrijk Elftal dat verongelukte in de SLM-ramp bij Zanderij in Suriname. Hij werd op de ochtend van 7 juni 1989 wakker tussen de lijken in de jungle nabij Zanderij en heeft zichzelf, met een klein kind op de arm, uiteindelijk in veiligheid weten te brengen.

De Haan was de enige van de 17 Kleurrijke spelers aan boord van lijn PY 764 die uiteindelijk weer op de voetbalvelden terug zou keren.

De oud-voetballer is trainer in Haarlem van een amateurclub. Hij was gedurende het onderzoek op vrije voeten, maar moet nu direct terug naar de gevangenis.