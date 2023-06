Meisje dat tien dagen terug heupfractuur opliep dood binnengebracht bij RGD-poli

Het vierjarig meisje Tichara P. woensdagmorgen dood binnengebracht op de RGD-poli te Santodorp. De ouders verklaarden dat het kind op zondag 18 juni was gevallen en kon sindsdien niet lopen. De ouders hebben verzuimd om het kind toen naar de dokter te brengen, meldt het Korps Politie Suriname.

Hedenochtend raakte T.P bewusteloos en besloten de ouders toen pas om haar naar de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis te brengen voor medische behandeling. Onderweg naar SEH zagen de ouders dat de gezondheidssituatie van het kind verergerde, waarna zij de dichtstbijzijnde polikliniek te Santodorp aandeden.

Bij de RGD-poli werd de dood vastgesteld door de aanwezige arts.

Volgens bevinding van de arts heeft het kind vermoedelijk een heupfractuur opgelopen in de rug en heeft langer dan tien dagen hiermee thuis gezeten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie van het ressort Santo dorp die ter plaatse verscheen zet het onderzoek voort.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor sectie in beslag genomen, meldt de politie.