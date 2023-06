Bekende pandit-assistent stapt uit het leven

Een bekende pandit-assistent (naw) van Suriname is vandaag uit het leven gestapt op een adres in het district Wanica.

Vernomen wordt dat de man zich heeft verhangen. Het lijk van de relegiekenner werd ontdekt en de politie werd ingeschakeld.

Over het motief van zijn daad is nog niets bekend. Collega’s en buurtbewoners zijn enorm aangeslagen door het voorval.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).