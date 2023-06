Workshop Slavernijverleden bij DNA van start

De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) organiseert van 26 tot 27 juni 2023 de Workshop Slavernijverleden. Deze workshop heeft als thema: “Het Slavernijverleden: de basis voor het heden, voor eenwording en de kracht van de toekomst. Nazaten van tot slaaf gemaakten en Inheemsen”.

President Santokhi heeft bij de opening aangegeven dat de inzichten die in deze workshop worden verkregen, gunstig kunnen zijn om een breed gedragen antwoord te formuleren op de excuses aanbieding van Nederland. De workshop wordt gehouden in de Banquet Hall van hotel Torarica.

De Workshop Slavernijverleden wordt georganiseerd tegen de achtergrond van standpunten genomen binnen de Caricom over de aanpak en impact van de trans-Atlantische Slavernij en de recente excuses van de Nederlandse premier, Mark Rutte voor het slavernijverleden namens de Nederlandse staat. President Santokhi is zeer ingenomen met het initiatief van het parlement. Er is volgens het staatshoofd bijzondere internationale, en regionale belangstelling voor de reactie van Suriname op de woorden van de Nederlandse premier. “Onze reactie moet van even grote historische waarde zijn, als de excuses van Nederland”, aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak.

Het doel van de workshop is om een breed gedragen en eenduidig Surinaams standpunt te formuleren betreffende de aanpak van het slavernijverleden, de impact op het heden en éénwording als kracht voor de toekomst. “Het parlement heeft een belangrijke rol in deze, omdat we naast het wetgevende orgaan, ook een controlerend orgaan zijn van de regering en het beleid”, zegt DNA-lid Patricia Etnel die deel uitmaakt van de voorbereidingscommissie.

In deze workshop worden verschillende maatschappelijke groepen erbij betrokken om te werken aan een Roadmap of handleiding voor 10 jaren. Binnen de handleiding worden verschillende aspecten benaderd zoals de geschiedenis, de waarborging van identiteit, het internationaal standpunt, de wetgeving en beleid én de toekomst.

President Santokhi ziet graag de resultaten van deze tweedaagse workshop, tegemoet. “Die zullen wij als regering met alle ernst meenemen in verdere analyse, standpuntbepaling en uiteindelijke besluiten”, aldus het staatshoofd.