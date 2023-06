Parlementariër Edwards vindt dat zelfstandige NDP-regering beste optie is in 2025

NDP-parlementariër Iona Edwards vindt dat haar partijvoorzitter Desi Bouterse onlangs de gevoelens van de Surinaamse gemeenschap goed kenbaar heeft gemaakt, door te stellen dat hij nooit met de VHP en ABOP zal kunnen samenwerken. Zij hoopt dat de paarse partij na 2025 alleen zal kunnen regeren.

Edwards geeft toe dat de NDP tien jaar lang ook behoorlijk veel fouten heeft gemaakt. Die fouten moeten volgens haar echter gecorrigeerd worden wanneer deze partij weer regeermacht krijgt.

“De slim-stemmers stromen beetje bij beetje weer binnen bij de NDP. De NDP heeft fouten gemaakt, maar waar er gewerkt wordt worden er fouten gemaakt. Dat moeten wij niet onder stoelen of banken schuiven. Maar we moeten het beter gaan doen en corrigeren”, aldus Edwards in gesprek met Culturu TV.

Edwards voert aan dat de geluiden uit het veld helemaal niet in het voordeel zijn van de partijen die nu of eerder deel hebben uitgemaakt van de regering Santokhi-Brunswijk. Zij fronst vooral haar wenkbrauwen wanneer het steeds vicepresident Ronnie Brunswijk is die bij elke calamiteit in het binnenland naar daar afreist en van daaruit op een slinkse manier de schuld van deze problemen in de schoenen van president Santokhi schuift.

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Brunswijk zei vorige week dat hij het een lachertje vindt wanneer Bouterse stelt dat die nooit zal samenwerken met zowel de VHP als de ABOP. “Laat me niet lachen hoor”, was de reactie van Brunswijk. De ABOP-voorman meent dat hij juist vaak door verschillende exponenten van de NDP wordt platgebeld en gevraagd naar een samenwerking. Bovendien heeft hij elke maand persoonlijk en telefonisch contact met Bouterse.