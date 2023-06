Black & Sexy Events verrast Suriname op 1 juli met Ruger

Wie jarig is, is in een extra goede stemming en geeft zijn gasten het beste lekkers dat er is. Daarom haalt evenementenorganisatie Black & Sexy Events in verband met haar 6-jarig bestaan de heetste Afrobeat sensatie naar Suriname.

Op zaterdag 1 juli zal niemand minder dan de Nigeriaanse zanger en songwriter Ruger Paramaribo dan ook op stelten zetten. Op deze extra feestelijke avond in @ Live Entertainment Center zullen de beste acts het showminnend publiek trakteren op hun populairste songs. “Alleen hits willen we horen in Flambo op 1 juli. Nothing else. Black & Sexy is jarig. We gaan los”, zegt spokesperson Olu ‘The Young One’ Abena verheugd.

Afrodancehall

Ruger maakt Afrodancehall, een samensmelting van Afrobeats en dancehall elementen. Hij begon op jonge leeftijd met muziek en was als tiener lid van zijn schoolmuziekband en kerkkoor. Op den duur begon hij met het componeren van zijn eigen liederen en trad hij op tijdens schoolfeesten en shows. Ruger werd ontdekt door D’Prince, oprichter en CEO van Jonzing World en heeft intussen op zak een geweldig platencontract voor het publiceren en distribueren van muziek onder Columbia Records en de Britse divisie van Sony Music Entertainment.

Van zijn debuut EP ‘Pandemic’ dat in 2021 uitkwam, werd ‘Bounce’ het grote succesnummer met inmiddels 62 miljoen views op Youtube en hoge noteringen in de Top-50 hitlijst van Nigeria, de TurnTable End of the Year-hitlijst en Apple Music-top Afrobeat nummers. Datzelfde jaar nog bracht Ruger zijn tweede EP getiteld “The Second Wave” uit, met “Dior” als eerste single die piekte op nummer 1 in Nigeria, Gambia, Kenia, Oeganda, Sierra Leone en Madagaskar. “Dior” werd zelfs in Engeland een hit via de UK Afrobeats Singles Chart. Ook menig Surinaamse Afrobeat fan is verzot op de track.

Girlfriend

Precies een jaar geleden lanceerde Ruger een deluxe- een aanvulling van de 3 songs Girlfriend, WeWe en Warning- op het commercieel succes The Second Wave. “Girlfriend” is hiervan de grootste hit wereldwijd met meer dan 200 mijoen views op alle digitale streaming platforms.

Voorprogramma

Het Black & Sexy- verjaardagsfeest in @ Live Entertainment Center op 1 juli zal worden opgeluisterd door Aptijt, Psycho, Jackson Blai, Biga Loega, Bottyman, IsjeKing, DJ Archa, Andy Safado, MC Starboy Chilleman en MC Vuure. Een hoogtepunt van de avond zal ongetwijfeld de reunie van Dancehall Crew, een Surinaamse reggae dancehall formatie van weleer bestaande uit de frontliners Reggie, Naya Beenie, Multi en Jogga.

Tickets

Showtickets à SRD 750 in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij alle filialen van All Star en Psycho Bunny, Asosye, Pabin Eetcafé, Mode in Su, Luxury Sky Residence en Glory Apartment. Voor VIP informatie mag men bellen op 8784310 en 8744578.