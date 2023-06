‘Verdachte ziekenhuis in geslagen door politie’

De verdachte F.P. is afgelopen zondag met drie rib fracturen plus enkel- en polsbreuken opgenomen in het ziekenhuis in Suriname. Hij wordt tezamen met twee anderen ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak in een juwelierszaak.

“Mijn cliënt is zondagochtend 25 juni door de leden van Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en door de stootgroep van het Korps Politie Suriname ernstig mishandeld. Hierbij zijn diverse ribben gebroken en heeft hij fracturen aan zijn pols en voet opgelopen. De verwondingen zijn zo ernstig dat hij direct moest worden opgenomen”, merkt advocaat Derrick Veira op.

Zeer frappant is dat F.P. pas na aandringen van zijn advocaten medische hulp heeft gehad. “Het blijkt een structureel probleem te zijn bij de politie dat er zonder noodzaak excessief geweld wordt gebruikt tegen personen zonder dat er wordt opgetreden door het Surinaamse Openbaar Ministerie”, aldus de advocaat.

De verdachte heeft naast Veira nog een advocaat in de arm genomen te weten advocaat Maureen Nibte. “De verdachte is nog in politie arrest. Hij ontkent alle beschuldigingen met klem”, zegt Nibte aan de redactie van Waterkant.Net.

De raadslieden zullen het OM vragen om consequenties te verbinden, want hun cliënt moet geopereerd worden. “Dit kan niet”, zeggen de advocaten.