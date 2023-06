Para’s Media lanceert nieuwe tv-serie ‘Akaapana’ over perverse politieman

Para’s Media en Marronflix hebben de nieuwe televisieserie Akaapana aangekondigd op hun sociale mediakanalen. De serie zal op dinsdag 27 juni aanstaande gelanceerd worden door Asosye TV (kanaal 8.5) en gaat over een perverse ‘politieman’ die voortdurend op zoek is naar geschikte slachtoffers om zijn lusten te botvieren. In episode 1 richt hij zijn pijlen op een vrouw wiens man door de politie is opgepakt.

Akaapana is een mix van ware gebeurtenissen en fictie. De serie telt 6 episodes en loopt dus een half jaar door. Een episode duurt 20-25 minuten. Het taalgebruik is een dwarsdoorsnee van de meertaligheid die de multi-etnische samenleving van Suriname te bieden heeft.

De hoofdrol wordt vervuld door Sjosric ‘Flexi’ Dona, een nieuw talent in de cast. Het speelt zijn rol als valserik en playboy voortreffelijk. Andere acteurs in deze serie zijn onder meer: Romana Coupain, Elisa Kastiel, Valentino Misiedjan en Purchinio Banda. De film, geschreven door Louis Alfaisie en Merlyn Sibye, is geregisseerd door Para’s Media-directeur El Durando Misiedjan.

In tegenstelling tot de overige producties van Para’s Media zal Akaapana nog niet worden vastgezet op de streamingdienst van Marronflix. De organisatie heeft besloten om deze meteen toegankelijk te maken voor het groter publiek. Het blijft een grote financiële uitdaging voor Para’s Media en Marronflix om filmproducties te blijven aanbieden. Om de duurzaam daarvan te kunnen garanderen zijn ze voortdurend op zoek naar partnerschappen met bedrijven en organisaties.

Para’s Media zal zich de komende tijd meer dan ooit focussen op eigen films. Om dat te realiseren zullen de samenwerkingsbanden met bestaande partners worden verbreed en uitgediept. Akaapana is het resultaat van een van deze coöperaties. De organisatie heeft verschillende win-win-samenwerkingsvarianten gecreëerd voor zowel het bedrijfsleden als individuen en organisaties.

Akaapana is een PG-13 film en dus geschikt voor het heel gezin. De film bevat geen extreme scenes zoals naaktheid en buitensporig geweld. Toch is ouderlijk toezicht raadzaam in geval van kijkers jonger dan 13 jaar.