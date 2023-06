Mishandelende politieman vrij na betaling 45.000 SRD aan medische kosten

De agent van politie 1ste klasse K.P., die op zondag 11 juni in verzekering was gesteld wegens mishandeling, is elf dagen later op verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld. Hij veroorzaakte in de nacht van zaterdag op zondag 11 juni in beschonken toestand een frontale aanrijding aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname. Daarbij zou hij drie inzittenden van de benadeelde partij hebben mishandeld.

Vernomen wordt dat de agent in kwestie onder invloed van alcohol bleek te zijn en inzittenden van het andere voertuig heeft mishandeld. Een van de slachtoffers, een 19-jarige dame, verklaarde dat ze daarbij met de kolf van het dienstwapen van de agent een slag aan het hoofd moest incasseren.

Het dienstwapen werd echter niet bij hem of in zijn voertuig aangetroffen liet de Surinaamse politie eerder weten. Volgens Algoe was het wapen van de agent thuis. Bij de voorgeleiding stond al vast dat hij nooit iemand met een vuistvuurwapen op het hoofd zou hebben geslagen zegt de advocaat.

Algoe zegt dat hij onterecht aangehouden, want inverzekeringstelling gebeurd bij een aanrijding onder invloed waarbij er sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Er was hier echter geen sprake van zware persoonlijke ongelukken. Ook dit haalde ze reeds aan bij de voorgeleiding.

Uit het onderzoek blijkt verder dat partijen door omstanders zijn aangevallen, zegt de advocaat. “Omdat het om een politieman gaat maakte men er heisa van. Er is geprobeerd geld van de familie van de politieman af te troggelen. Al de beschuldigingen kwamen weg te vallen met uitzondering van de eenvoudige mishandeling.

Na overleg met mijn cliënt besloot de familie de medische kosten te betalen, waarbij de familie van de benadeelde partij 45000 SRD heeft geëist. De kosten zijn intussen betaald”, aldus Algoe.

Hierna mocht de politieman na een aantal dagen detentie naar huis.