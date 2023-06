Makoe aan Raghoebarsing: “U mist de ballen om cambio’s aan te pakken”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ kan zich niet voorstellen dat minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning openlijk cambiohouders zit te complimenteren voor het feit dat zij naar zeggen van de bewindsman enkele weken terug bleken mee te werken aan het stabiliseren van de valutawisselkoersen in Suriname.

Naar zeggen van de NDP’er zou de bewindsman deze cambiohouders juist hardhandig moeten aanpakken in plaats van te complimenteren. “Dus tegenwoordig bepalen cambio’s de koers in dit land noh? U mist de ballen om die cambio’s gewoon aan te pakken. Zogenaamd den cambio e frede fi?”, benadrukte Makoe in een interview op Culturu TV.

De wisselkoersen in Suriname zijn na een daling van een aantal dagen, momenteel weer aan het stijgen. Naar zeggen van Makoe is Raghoebarsing bang om de cambiohouders aan te pakken, omdat het mogelijk om kapitalisten uit zijn eigen partij gaat.

De minister zei afgelopen week in een praatprogramma dat de samenleving baat heeft bij een stabiele koers in plaats van een lage. Het is volgens de bewindsman daarom belangrijk dat de koers vast blijft op een bepaald bedrag. “Als we het een paar puntjes omlaag kunnen brengen, dan kunnen we dat doen. Maar niet naar 20”, aldus Raghoebarsing