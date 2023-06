Autobestuurder rijdt twee elektriciteitsmasten kapot en raakt ernstig gewond

Een autobestuurder heeft zondagochtend omstreeks 06.00 uur twee elektriciteitsmasten van de NV Energie Bedrijven Suriname kapotgereden op de Oost-Westverbinding in Commewijne.

Het verkeersongeval vond plaats ter hoogte van de Bindadienweg, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

De bestuurder zat alleen in het voertuig en liep ernstige verwondingen op. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie van Meerzorg heeft de zaak in onderzoek.

