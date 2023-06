Meerijder na zware aanrijding onderweg naar SEH overleden

Een 68-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag als passagier in een auto zat die betrokken was bij een zware aanrijding op de kruising gevormd door de Keizerstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, is onderweg naar de Spoedeisende Hulp (SEH) overleden in een ambulance.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Dennis S. in een Toyota Raum zat als meerijder. De bestuurder van de Raum reed over de Zwartenhovenbrugstraat gaande richting Nassylaan, terwijl zijn tegenligger, een Nissan Skyline over de Keizerstraat reed.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie zou blijken dat de bestuurder van de Raum door rood zou hebben gereden, terwijl het verkeer aan de zijde van de bestuurder van de Skyline op groen was. Er ontstond hierdoor een frontale botsing op bovengenoemde kruising, waardoor de bijrijder Dennis gewond raakte.

Hij liep geen zichtbare verwondingen op, maar klaagde van pijn en is onderweg naar SEH in de ambulance komen te overlijden. Het lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen.