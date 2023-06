Hofwijks bezorgd over uitschakeling activisten; noemt het ‘varkensachtig gedrag’

Activist en hoofdbestuurslid van de PRO, Curtis Hofwijks, is bezorgd over de manier waarop activisten in Suriname in de afgelopen periode worden aangepakt. “Activisme wordt doodgemaakt door deze zelfde mensen die zoveel woorden hadden tegenover de vorige regering. Activisten worden geïntimideerd en er wordt van alles gedaan om mensen monddood te maken. Ik noem het varkensachtig gedrag”, benadrukte Hofwijks in een radio-interview.

Hij noemde onder andere de recente gevallen van Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet die momenteel strafrechtelijk wordt vervolgd voor een uit de hand gelopen protestactie en de recente uitzetting van Regita ‘Asawini’ Edenburg, die als onbehoorlijk bestuur kan worden getypeerd. Ook de manier waarop het incident met de Inheemsen is aangepakt, krijgt geen schoonheidsprijs. De politicus vindt dat zaken ook op een geciviliseerde manier konden worden aangepakt.

De politicus verwacht overigens geen enkele zichtbare veranderingen wanneer het geld vanuit de olie en gassector over enkele jaren zal beginnen binnen te stromen. “Niets gaat veranderen als we onze denkwijze niet veranderen”, stelt hij. Naar zijn zeggen moeten kiezers ook bij zichzelf te rade gaan over de keuzes die gemaakt worden en waarom politici ook steeds wegkomen met allerlei onrealistische beloftes.

Men houdt van dat populistische en luchtkastelen. Niemand moet je komen zeggen dat het gemakkelijk of zonder moeite zal zijn. Die 200 dagen verhalen zijn allemaal misleiding. We moeten gewoon eerlijk zijn en mensen ook wijzen op hun verantwoordelijkheden. Want met de doorsneementaliteit kan je geen oorlog winnen met de Surinamer en kan je nog minder een land opbouwen. Dus we moeten onszelf in de spiegel aankijken”, aldus Hofwijks.