Gevaar: 400 kilo wegende luidklok in Torengebouw kan naar beneden storten

Gezien een deel van de dakbedekking van de koepel van het Torengebouw van Financiën is gestolen, zal bij elke regenbui een veel water naar binnen stromen, waardoor de schade aan het gebouw alleen maar groter zal worden.

Een bijkomend gevaar is, dat de ijzeren ophanging van de luidklok uit 1839 sneller zal corroderen, waardoor de structurele integriteit van de ophanging in gevaar komt.

Het risico is dat de bijna 400 kilo wegende luidklok -met een diameter van 80 cm- naar beneden kan storten, dwars door alle vloeren heen. Hetgeen zal een ramp betekenen, meldt de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).

De luidklok is bevestigd pal onder de koepel en zit op een hoogte van ongeveer 30 meter.

“Het is van groot belang, dat de koepel zo spoedig mogelijk weer waterdicht wordt gemaakt, er per direct permanente manbeveiliging wordt ingesteld, dat alle ramen hermetisch worden afgesloten en dat er een inspectie volgt wat er nog meer aan schade is aangericht”, aldus de SGES.

Het pand dat onderdeel is van de historische binnenstad van Paramaribo en sinds 2002 door UNESCO aan de Werelderfgoedlijst is toegevoegd, staat sinds 2019 leeg. In dat jaar verhuisde het ministerie van financiën naar een ander pand.

Via openstaande ramen aan de zijkant van het gebouw hebben onverlaten zich toegang verschaft tot het pand.