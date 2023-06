Drijvend lichaam in kanaal is van 62-jarige Haïtiaan

Het lichaam dat afgelopen vrijdag drijvend in een kanaal bij het Eurekaproject te Kwatta werd aangetroffen is van de 62-jarige Paul W. Het gaat om een Haïtiaanse man die werkte als wachter van een graafmachine op het voormeld project.

Vernomen wordt dat de zestiger in verband met ophaalwerkzaamheden ter plaatse te werk was gesteld.

Afgelopen donderdag werd aangifte van vermissing van de man gedaan op politie bureau Jarikaba. Zijn lichaam werd vrijdag 23 juni drijvend in het kanaal aangetroffen en diezelfde avond geborgen.

Hoe hij in het water terecht is gekomen, is vooralsnog onbekend. Het ontzielde lichaam van W. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

De politie van Kwatta heeft deze zaak in onderzoek meldt het Korps Politie Suriname.