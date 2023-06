Automobilist zonder rijbewijs rijdt auto in vangrail

Een automobilist zonder rijbewijs is vanmorgen met zijn voertuig in een vangrail gereden aan de Nieuwe Aanlegweg in Albina.

De politie van Albina kreeg omstreeks 06.20 uur melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Volgens verklaring van de bestuurder, die alleen in het voertuig zat, kwam hij vanuit Oost-Westverbinding en reed naar de richting van het centrum van Albina.

Ter hoogte van km 137, verloor hij door vermoeidheid de controle over het stuur en botste tegen de vangrail.

Door tussenkomst van de brandweer kon de vangrail geknipt worden en uit het voertuig worden verwijderd. De bestuurder vertoonde geen teken van alcoholgebruik en bleef ongedeerd.

Op hetzelfde moment van het ongeval vond er ook een eenzijdig ongeluk plaats ter hoogte van km 136. Een auto belandde daar in de ravijn langs de weg. Een foto van het incident is hieronder te zien.