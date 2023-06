Automobilist knalt tegen EBS stroompaal Brokopondolaan

De bestuurder van deze auto is vanmorgen met de schrik vrijgekomen. Aan de Brokopondolaan knalde hij rond 09.50u met zijn voertuig tegen een elektriciteitsmast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

De bestuurder reed over bovengenoemde weg in de richting van de Lachmonstraat. Ter hoogte van de Altonalaan raakte hij door onbekende reden van de weg en knalde tegen de paal, die vervolgens op de auto neerkwam.

De bedrading en de paal kwamen laag over de weg te liggen, waarna de weg deels werd afgesloten in afwachting van EBS. De schade aan het voertuig is enorm zoals op de foto te zien is. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Hoe de éénzijdig ongeval heeft zich voorgedaan is nog niet duidelijk. De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek.