Eigen optocht Zuidoost naar nationale herdenking Oosterpark

Amsterdam Zuidoost heeft dit jaar een eigen optocht die naar de nationale herdenking van het slavernijverleden gaat, in het Oosterpark. Deze optocht heet Zuidoost Beseft en is bedoeld om enerzijds dank te zeggen aan alle inwoners van Zuidoost die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook inspanningen hebben geleverd om het slavernijdossier op de agenda te houden.

En anderzijds bedoeld om in solidariteit en gezamenlijkheid invulling te geven aan ‘na de komma’ van Rutte.

De optocht is voor iedereen toegankelijk. Deelnemers moeten zich vooraf registreren via www.zuidoostbeseft.nl. Elke deelnemer krijgt tevens een gratis 24-uurs kaart waarmee 24 uur gratis gereisd kan worden in Amsterdam met metro, tram en bus. Verder wordt gezorgd voor consumptie van de deelnemers.

De optocht legt een bijzondere route af op de hoofdwegen Hugo de Vrieslaan en de Middenweg, waarna het de intocht maakt in het Oosterpark, via de ingang die ligt tegenover de Eikenweg. De stoet vertrekt vanaf het Amstelstation om 11.00 uur.

Zowel bij het Amstelstation alsook bij station Bijlmer Arena heeft de organisatie aanmeldbalies waar deelnemers zich kunnen melden om hun kaartjes en tasjes op te halen vanaf 09.30 uur. Om 10.30 uur sluiten alle balies.