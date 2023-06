Verdwaalde kleuter op straat aangetroffen; politie vraagt hulp

Deze kleuter van tussen de 4 en 5 jaar oud is in de morgen van woensdag 21 juni 2023 door een alerte burger naar de politie van het bureau Kwatta gebracht. Naar zeggen van deze burger werd het jongetje aan de Jagdeiweg in Suriname aangetroffen.

De kleuter kan niet aangeven hoe hij heet en waar hij woont. Het vermoeden bestaat dat het jongetje is verdwaald. Hij gaat gekleed in een Spidermanpakje en heeft blauw witte Adidas slippers aan.

De ouders, familieleden en of zij die denken het jongetje te kennen worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van voormeld bureau op de telefoonnummers436132 of 435392.