Jörgen Raymann benoemd tot bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei

Begin deze maand zijn de heer Jörgen Raymann en de heer Abdelmonaim El Massaoudi benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De bestuursleden zijn op voordracht van het Nationaal Comité met instemming van de minister-president en de staatssecretaris van VWS, bij Koninklijk Besluit benoemd. De functie is onbezoldigd en geldt voor een periode van zes jaar. Met deze benoemingen is het Nationaal Comité weer op volle sterkte na het afscheid van bestuurslid Touria Meliani.

Jörgen Raymann is actief als Chief Inspirational Officer bij de Lenard and Lenard Group. Hij geeft workshops en trainingen aan bedrijven en organisaties over werkgeluk, inclusiviteit en diversiteit, leiderschap en maatschappelijke en sociale vraagstukken. Raymann is daarnaast onder meer goodwill ambassadeur voor Unicef en voor Het Vergeten Kind en was eerder bestuurslid bij het Oranjefonds. Met zijn kennis van de cultuursector wil de voormalig presentator, cabaretier en acteur zich ervoor inzetten om jongere generaties bij 4 en 5 mei te betrekken en verbinding te maken tussen verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Raymann benoemt daarbij ook de diversiteit in zichzelf als Surinaamse Nederlander met Joodse ‘roots’.

Abdelmonaim El Massaoudi begeleidt als sociaal ondernemer via zijn bedrijf op de Haagse markt jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk. El Massaoudi is daarnaast actief als bestuurslid binnen MKB Den Haag. Hij ziet het als zijn opdracht om ook de jongeren uit de groepen die hij begeleidt, kennis te laten maken met 4 en 5 mei en daarmee ook deze doelgroep bewust te maken van het gedachtegoed achter de dodenherdenking en de viering van de bevrijding. El Massaoudi wil jongeren ‘meenemen in het verhaal van Nederland’, nadat hij dat verhaal zelf steeds beter heeft leren kennen en zich ermee verbonden voelt.

De voorzitter van het Nationaal Comité Wim van de Donk is verheugd over de toetreding van de nieuwe bestuursleden tot het comité: “De vacatures zijn ingevuld door mensen die met veel kennis, engagement en toewijding willen bijdragen aan de opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Mijn dank gaat uit naar Touria Meliani, die de afgelopen zes jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van 4 en 5 mei als dagen van verbondenheid voor iedereen in de Nederlandse samenleving.”