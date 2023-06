Identiteit van langs straat dood gevonden man nog onbekend

De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man die maandagochtend levenloos voor een pand aan de Jessurunstraat in Suriname werd aangetroffen. De man had een barstwond op het behaarde hoofd, waaruit bloed sijpelde.

De overledene, vermoedelijk van Hindoestaanse komaf, had een bruine pantalon en een zwart-witte trui aan. Aan zijn voeten had hij zwarte korte sokken en witte slippers.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de man door een misdrijf is komen te overlijden. Het lichaam is in beslag genomen om de doodsoorzaak vast te stellen. Het onderzoek duurt voort.