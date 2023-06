Vaderdagbaby voor president Ali van Guyana

President Irfaan Ali van Guyana heeft zondag de geboorte van zijn tweede zoon Ilan bekendgemaakt, die 16 minuten na middernacht is geboren.

In een bericht zegt de president: “Arya, Zayd en ik heten graag het nieuwste lid van onze familie welkom, baby llan Ali, die vandaag, zondag 18 juni om 00:16 deze wereld binnenkwam, in het Balwant Singh Hospital in Georgetown.

Wij bedanken zijn verpleegsters, doktoren en iedereen die zijn reis hierheen heeft ondersteund. Wij bidden voor zijn goede gezondheid in deze wereld en moge zijn leven een zegen zijn voor iedereen die hem tegenkomt.

Moge de almachtige God hem leiden en beschermen. Wij bedanken God voor deze zegen”, aldus het staatshoofd van het westenbuurland van Suriname.

Ilan is de eerste baby van een zittende president en first lady in Guyana.