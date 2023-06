Brunswijk: “A verkiezing san e kon na laatste kans gi buskondre”

Tijdens een wijkvergadering van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) afgelopen zaterdag te Moengodorp (Moengo, Marowijne), heeft voorzitter Ronnie Brunswijk wederom alle binnenlandbewoners, Marrons en Inheemsen, opgeroepen om bij de volgende verkiezingen in Suriname massaal op de geelzwarte partij te stemmen.

Naar zeggen van Brunswijk zal 25 mei 2025 de laatste kans voor deze groep Surinamers zijn om een belangrijkere rol binnen het beleidscentrum te kunnen spelen. “A verkiezing san e kon na laatste kans gi buskondre”, zei de politicus, die momenteel ook vicepresident is van Suriname. Hij vindt dat de achterban daarom niet te lichtvaardig met deze kwestie moet omgaan.

Nu zit de ABOP wel in de regering, waardoor de partij een zekere druk kan uitoefenen om de belangen van deze groep veilig te stellen. En dit zal niet gegarandeerd kunnen worden, wanneer de ABOP geen deel uitmaakt van de eerstvolgende regering.

“Now now un de na ini, dan un hor a drukstelling gi den”, aldus Brunswijk. Als verworvenheid noemde de vp onder andere de historische behandeling van de wetten die betrekking hebben op het grondenrechtenvraagstuk van de Inheemsen en in stamverband levende volkeren. Wanneer deze wet door De Nationale Assemblee (DNA) is goedgekeurd, zullen ook de Moengonezen de voordelen daarvan merken.

Tijdens de vergadering heeft een groep jongeren uit Moengodorp en omgeving zich aangesloten bij de partij. De groep liet hierna een vertegenwoordiger een enveloppe inhoudende cijferlijsten en diploma’s overhandigen aan Brunswijk. De groep wil gaan werken, maar heeft daarvoor echt hulp nodig. Deze jongeren rekenen er daarom op dat de vicepresident hen zal helpen aan een baan.