Asabina: “VES is schoothondje van de regering”

Parlementariër Ronny Asabina vindt dat de regering in de pas loopt van bepaalde belangenorganisaties in Suriname. Eén van deze organisaties is de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). “Je zou bijna kunnen zeggen: VES is een schoothondje van de regering”, benadrukt de parlementariër in een Tv-interview.

Asabina stelt dat de regering met een monitorings- en evaluatiecommissies is gekomen in het kader van het IMF-deal op aandringen van de VES. Hierbij zijn andere organisaties, die ook bereid waren hun adviezen met de regering te delen, aan een kant gelaten.

De BEP-topman beweert verder dat deze economistenvereniging niet lang terug een brief naar de regering heeft gestuurd om de wetten met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk in te trekken. “Nu zien we dat er een pas op de plaats is gemaakt”, stelt hij.

Ook is de wet op de jaarrekening binnen no-time naar het parlement gestuurd en conform de wensen van de VES goedgekeurd. “Binnen no-time is de wet naar het parlement gekomen en conform alle wensen van de VES meegenomen en tot wet verheven. Dat kan niet”, aldus de politicus.