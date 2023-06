54-jarige man dood aangetroffen in woning

Een 54-jarige man in Suriname, is zondagavond dood aangetroffen op zijn bed in een woning aan de Hendrikstraat in Paramaribo. Vernomen wordt dat het slachtoffer alleen woonde.

Hij zou afgelopen woensdag voor het laatst via de telefoon met zijn zus hebben gesproken. Tijdens het gesprek klaagde hij over pijn op zijn borst.

Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer als gevolg van hartinfarct is overleden. Het aangetroffen lichaam verkeerde in staat van ontbinding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot naar het mortuarium vervoerd (foto).