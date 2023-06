Rusland zal toekomstige samenwerking NPS-NDP nog niet afwijzen

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), vindt het te prematuur om nu al te praten over een eventuele samenwerking van de groene partij met de NDP in 2025.

Rusland reageert op de recente uitspraken van de NDP-voorzitter Desi Bouterse, waarbij de ex-president aangaf weer beschikbaar te zijn als president en dat hij nooit met de VHP en ABOP zal kunnen samenwerken. Uit deze uitspraak kan herleid worden dat er wel een mogelijkheid voor een samenwerking tussen de NPS en NDP bestaat.

“When we reach the river, we will cross it! Wat dat betreft is 2025 voor ons een stapje te ver is om nu al uitspraken over dat soort zaken te doen. In 2025 kijken wij als NPS naar wat het volk beslist. Wij hopen en vragen het volk ook naar mandaat om een krachtigere stem”, zegt Rusland heel voorzichtig.

De voorzichtige benadering van Rusland is opmerkelijk gezien zijn voorganger Ronald Venetiaan in het verleden na elke verkiezing liet doorschemeren niet te willen samenwerken met de Nationale Democratische Partij (NDP) vanwege onder meer het verleden van zijn voorzitter Bouterse.