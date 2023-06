Ruzie tussen broer en zus ontaardt in steekpartij; zwager ook met hamer geslagen

Een ruzie tussen een man en zijn zus in Suriname, is woensdag behoorlijk geëscaleerd. De man zou daarbij zijn zus en zwager hebben mishandeld en gestoken; de zus moest klappen incasseren. Haar man werd gestoken en met een hamer aan het hoofd geslagen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat broer en zus woensdag rond 17.30u te Para ruzie kregen over een verblijfplaats. De zus had de kleding van haar 42-jarige broer Furgen M. buiten gezet.

Hij werd erg kwaad hierover, waarbij de twee verwikkeld raakten in een woordenwisseling. De man bracht zijn zus enkele ferme klappen toe. De zwager die ook erbij was filmde de handelingen van Furgen. Dit viel niet in goede aarde bij hem.

Hij pakte in een boze bui een hamer en bewerkte daarmee zijn zwager aan het hoofd. Daarna stak hij zijn zwager met een mes in zijn rechter schouder, rechter pols en links in het gelaat.

Het slachtoffer werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij mocht na medische behandeling naar huis. De verdachte is intussen aangehouden door de politie van Rijsdijk. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.