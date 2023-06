Personenwagen knalt achterop stilstaande truck

Aan de Sir Winston Churchilweg in Suriname, is een personenwagen donderdagavond achterop een stilstaande truck geknald. Bij het verkeersongeval raakte niemand gewond.

Vernomen wordt dat de truck, die houten latten vervoerde, lading verloor ter hoogte van pandnummer 89. De chauffeur besloot daarom te stoppen zodat het hout weer ingeladen kon worden.

Rond 21.00u knalde een personenwagen die ook over bovengenoemde weg reed, hard achterop de truck. De schade was groot zoals op de foto te zien is, maar niemand raakte gewond.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en zal de zaak verder onderzoeken.