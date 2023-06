Patricia Etnel: “Men zegt ik ben een DNA-teef!”

NPS-parlementariër Patricia Etnel zegt dat haar consistente kritische houding tegenover de huidige regering van Suriname haar niet in dank is afgenomen. Na verschillende bijnamen stelt zij nu ook de bijnaam ‘DNA-teef’ te hebben gehad.

“Ik was vanaf dag 1 duidelijk. Wanneer zaken niet goed gingen, was ik de eerste die sprak. Maar het is me ook niet in dank afgenomen. De tegenwerking die ik tot de dag van vandaag heb gehad, is meesterlijk. If’ a no dat Patricia Etnel moet met de grond gelijk gemaakt worden dan is het ze moet vernietigd worden. Eerst was ik miss ati bron, daarna ben ik miss emotioneel voor meneer Santokhi. Nu zegt men ik ben een DNA-teef! Dus den man e si lek’ dagu”, zei de politica in het radioprogramma Bakana Tori.

De NPS’er voerde aan dat zij niet kritisch is om de Surinaamse regering te breken. “Het kan me weinig schelen hoe meneer Santokhi of meneer Brunswijk leven. Het boeit mij niet. Wat mij wel boeit is hoe je het land bestuurd. Wat doe je met het volk? Hoe richt je ze voor de toekomst? Mi n’e kon nanga broko kritiek. Wie me presentaties volgt weet dat ik altijd een oplossingsmodel heb”, stelt zij.

Etnel vindt het echter erg dat geen van haar oplossingsmodellen door de regering worden overgenomen. Alleen financiën minister Stanley Raghoebarsing heeft haar schooltassenproject ondersteund en hiervoor 100.000 SRD gegeven. Zij bedankt hem daarvoor.