Man pleegt zelfmoord op duizendste dag van dood echtgenote

Een 59-jarige man in Suriname is vanmorgen dood aangetroffen in zijn woning aan de Salikweg. Hij zou de hand aan zichzelf hebben geslagen.

Vernomen wordt dat hij depressief was sinds de dood van zijn vrouw. Vandaag is het de duizendste dag dat zijn vrouw is overleden. Er zou in verband daarmee een dienst gehouden worden.

Het vermoeden bestaat dat de man het heengaan van zijn vrouw niet kon verwerken. Hij heeft kennelijk daarom de hand aan zichzelf geslagen en werd hangen aan een touw aangetroffen.

Zijn lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.