Raghoebarsing: ‘IMF complimenteert Suriname’

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning laat optekenen dat het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) onder de indruk is van de grote mate van eenheid tussen de regering en het parlement.

“Laat het duidelijk zijn dat wij geen indruk proberen te maken op het IMF, maar ze zijn bijzonder onder de indruk dat De Nationale Assemblée begrijpt dat de moeilijke maatregelen noodzakelijk zijn om de Surinaamse economie duurzaam te hervormen”, geeft de bewindsman aan. Hij zegt dat hij ook bij de oppositieleden merkt dat die begrijpen dat er orde op zaken gesteld moet worden.

De financiënminister waardeert de constructieve bijdrage van de oppositie bij economische vraagstukken. “Daarom praat ik niet in termen van coalitie en oppositie. We moeten dit land samen opbouwen.”

De bewindsman zegt dat het IMF ook onder de indruk is van de steun vanuit de vakbeweging en het bedrijfsleven. “Er is leiderschap getoond, als we kijken naar hoe het bedrijfsleven zelf het initiatief heeft genomen om het IMF-programma te monitoren. Als je het persbericht van het IMF leest zijn er veel complimenten gemaakt aan Suriname. Ik denk dat de complimenten naar ons land en volk terecht zijn”, aldus minister Raghoebarsing.

“De autoriteiten blijven vooruitgang boeken met hun agenda voor structurele hervormingen. Structurele hervormingen om instellingen, bestuur en gegevenskwaliteit te versterken blijven belangrijke prioriteiten met voortdurende steun voor capaciteitsopbouw door het Fonds en de andere ontwikkelingspartners van Suriname”, luidt een passage van het persbericht.

De minister vertelt dat er tijdens de heronderhandelingen om te komen tot een aangepaste IMF-programma, een belangrijke afspraak is gemaakt met de monetaire instelling. “Wij hebben het IMF gevraagd om ons programma te ondersteunen. Vertel ons niet wat we moeten doen, maar ondersteun ons. En dat is ook gebeurd: wij hebben een programma gemaakt en zijn continue in overleg geweest met het IMF.

In februari is het programma goedgekeurd in het hoogste college van Staat. Dat was de begroting van 2023. Het IMF steunt dus de begroting van Suriname”, nuanceert de bewindsman. Hij merkt op dat het geen opgelegd programma is, maar een eigen programma naar Surinames realiteit. Dit geeft volgens de minister een grote gerustheid. “Het is een succes.”