Grote vechtpartij tussen scholieren op OS Zinniastraat

Bij de OS Zinniastraat in Suriname, was er dinsdagmorgen een grote vechtpartij tussen scholieren. De situatie was op een gegeven moment zo onoverzichtelijk dat de Surinaamse politie werd gealarmeerd.

Hoewel er op de verschillende politiebureaus geen dienstvoertuigen beschikbaar zijn, werd er assistentie door de verschillende eenheden op het veld verleend. Binnen korte tijd waren er in totaal vier politie voertuigen voor de school aan de Zinniastraat (foto).

Een voertuig dat op het schoolterrein stond geparkeerd heeft schade opgelopen doordat er met stenen werd gegooid tijdens de vechtpartij. Wat de aanleiding voor het gevecht is geweest, is nog niet bekend. Er zijn in totaal zes scholieren van twee scholen naar het politiebureau overgebracht, in belang van het verdere onderzoek.

Ouders van leerlingen die de situatie hebben meegemaakt vragen zich af of hun kroost nog wel veilig is op school. Inspecteur Henry Kia die zich persoonlijk ter plaatse oriënterende zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat onderzoek zal moeten uitwijzen of het om een groepsgevecht ging.

“Indien personen zich aan strafbare feiten schuldig hebben zal er conform de wet opgetreden worden. Er wordt heel veel met de kinderen gesproken, maar uiteindelijk zal er opgetreden worden. Het kan zo niet verder”, zegt de politie.