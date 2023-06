Bejaarde automobiliste (84) kort na zware aanrijding overleden

De 84-jarige automobiliste Betty Dahlberg is dinsdagavond in Suriname om het leven gekomen, na een zware aanrijding op de kruising gevormd door de Bomaweg en Welgedacht A-weg.

Uit het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat Dahlberg aan het eind van de middag in een Honda CRV over de Welgedacht A-weg reed. Bij bovengenoemde kruising verleende ze geen voorrang aan een pick-up bestuurder, die over de Bomaweg reed.

Het gevolg hiervan was een fikse aanrijding waarbij beide voertuigen van de weg raakten en in de struiken terecht kwamen (foto). De bejaarde vrouw raakte hierbij ernstig gewond.

Ze werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Onderweg daarnaartoe zou ze zijn overleden