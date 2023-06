Artiest King Witje bij thuiskomst beschoten door gewapende rovers

Vier criminelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag een overval gepleegd aan de Vierkinderenweg in Suriname, waarbij de artiest King Witje bij thuiskomst is beschoten.

De rovers waren allen gemaskerd en zeker één had een vuistvuurwapen bij zich. Ze waren ter plaatse met een grijze Toyota Wish.

Uit het onderzoek blijkt dat de 31-jarige artiest rond 01.20u thuiskwam. Hij werd aangevallen terwijl hij nog in zijn auto zat, waarbij er schoten zijn gelost op zijn voertuig. Het slachtoffer liep een schampschot aan zijn linker bovenarm op en een schotwond aan zijn linker onderbeen.

Zijn voertuig, een Toyota Vitz, vertoont een kogelinslag in de linker ruit van het voorportier. De rovers wisten een halsketting, een paar oorbellen, ringen, een mobiele telefoon en een zwarte tas inhoudende persoonlijke spullen afhandig te maken van de artiest.

Na de daad reden ze snel weg. Van hen ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer werd medisch behandeld. De politie van Santodorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek.